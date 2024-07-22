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Наступление РФ на Киев через год или два: Жданов назвал условие

Анна Ярославская
22 июля 2024, 12:56
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Украина рискует "повторить 2014-й и 2015-й годы".
Олег Жданов, наступление на Киев
Олег Жданов назвал условие нового наступления РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что риск нового наступления российских оккупантов на Киев нельзя исключать. По его словам, это может произойти, если Украина сядет за стол переговоров с Кремлем.

"Если мы сейчас согласимся на прекращение огня, то через год, максимум через два мы снова увидим танковые колонны россиян, идущие и с Северского, и с Полесского (т.е. из Беларуси) направлений. Есть реальная угроза вторжения российских войск с Курской, Брянской и Белгородской областей при условии, что мы соглашаемся на прекращение огня, садимся за стол переговоров и начинаем разглагольствовать о перспективах мирного урегулирования", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Военный эксперт считает, что Украина может "повторить 2014-й и 2015-й годы".

"Мы уже дважды наступали на эти грабли. Тут как в анекдоте: у нас нет третьего глаза, куда бы в третий раз ударили грабли. Поэтому нет смысла повторять прошлый опыт", - резюмировал он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Смотрите интервью Олега Жданова Главреду:

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - сказал Зеленский сказал в интервью ВВС.

Также президент заявил, что если бы кому-то действительно удалось завершить войну агрессора России против Украины за 24 часа, то все вдохнули бы с облегчением. Но простые варианты предполагают территориальные уступки в пользу Москвы. Киев не согласен с такими сценариями и не пойдет на подобные шаги.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передать Путину предложение о мирных переговорах. Сделать это согласны через третьи страны. При этом он отметил, что стать посредником смогут те страны, которые хотят закончить войну и серьезно настроены на эту работу.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские пропагандистские СМИ готовят общественность к длительной войне в Украине, пообещав, что РФ завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение 10 лет.

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