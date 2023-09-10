РФ стянула лучшие резервы и нацелилась на крупный город Украины — Маломуж

Оккупанты продвинулись на несколько километров, но ВСУ отбросили их назад, рассказал Николай Маломуж.

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Николай Маломуж раскрыл планы оккупантов РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

На Купянском направлении российские оккупанты планируют совершить новый удар, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

"Противник пытался совершить там новый контрудар, очень мощный — 110 тыс. человек. Задействовали лучшие войска: ВДВ, первую танковую армию, Кантемировскую дивизию и ряд новых спецподразделений. Они продвигались от нескольких сотен метров до километров, но мы отбросили их назад", — подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Бывший глава СВР не исключает, что россияне концентрируют свои лучшие силы, которыми планируют захватывать Купянск и наступать на Харьков.

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Вместе с тем он отметил, что ВСУ наносят по этим российским частям мощнейшие удары новейшим вооружением и техникой.

"С одной стороны, такая концентрация противника — это большая опасность, а с другой стороны, это огневые рубежи, которые находятся под нашим контролем, которые можно поражать в больших количествах. Задача — удерживать границу и наносить удары по резервам. 400 тысяч примерно сейчас врага находится на поле боя по всему фронту, четверть — на Купянском направлении", — добавил Маломуж.

Ранее сообщалось, что Россия готовит штурм на Купянском направлении. ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений".

Напомним, Олег Жданов ранее прокомментировал вероятный сценарий удара РФ на востоке Украины. "Если гипотетически допустить, что Россия отрежет нас по Оскольскому водохранилищу, то, глянув на карту, можно увидеть, что российские войска таким образом выходят на Святогорск, а это окраина Славянска. Россияне об этом мечтали – Славянск и Краматорск. Далее от Святогорска можно двигаться, допустим, на Барвинково вдоль границы или на Александровку – принципиальной разницы нет", - подчеркнул он.

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