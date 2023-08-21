"Россияне об этом мечтали": оккупанты нацелились на два города Украины – Жданов

Олег Жданов прокомментировал вероятный сценарий удара РФ на востоке Украины.

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Олег Жданов спрогнозировал вероятное направление нового удара РФ / sprotyv.info, УНИАН

Известный военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вероятность обострения боев в Харьковской области и возможность нового наступления оккупантов РФ.

"Если гипотетически допустить, что Россия отрежет нас по Оскольскому водохранилищу, то, глянув на карту, можно увидеть, что российские войска таким образом выходят на Святогорск, а это окраина Славянска. Россияне об этом мечтали – Славянск и Краматорск. Далее от Святогорска можно двигаться, допустим, на Барвинково вдоль границы или на Александровку – принципиальной разницы нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Военный эксперт также прокомментировал вероятный сценарий удара РФ вдоль границы Донецкой области.

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"Так что российские войска, может быть, и не пойдут в Харьковскую область, потому как им нужно будет, во-первых, форсировать реку, чтобы повторно выйти на Изюм, а для них это большие риски, ведь логистика через реку весьма затруднённая. Во-вторых, в случае достижения здесь успеха российские войска дальше смогут двигаться вдоль административной границы Донецкой области", - добавил Жданов.

Напомним, ранее Жданов назвал, где ждать удара оккупантов. Самое тяжёлое, чего можно ждать от оккупантов РФ в преддверии Дня Независимости Украины – это попытка России отбить Купянск Харьковской области, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Ранее эксперт Александр Мусиенко рассказал, что ежедневно российские оккупационные войска пытаются взять верх над обороной украинских защитников на Купянском направлении. Эти постоянные маневры россиян являются важной частью их ключевого замысла.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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