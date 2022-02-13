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РФ устроила блокаду Украине в Черном море: Киев ищет безопасные коридоры для торговых судов

13 февраля 2022, 23:09
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Работы, направленные на обеспечение безопасного судоходства, будут продолжаться до 14 февраля.

Черное море,Одесса
Украина ищет безопасные коридоры в акватории Черного моря для прохода судов / УНИАН

Украина проводит внеплановый промер глубин в Черном море, чтобы создать условия для безопасного судоходства в ситуации с блокадой Россией черноморских портов. Работы проводятся в северо-западной части акватории и продолжатся до 14 февраля. Морским судам из-за опасности подхода к портам Одесского залива рекомендуют пользоваться коридором в районе Днестровской банки.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, государственное предприятие Госгидрография проводит работы по промеру глубин в северо-западной части черноморской акватории. В этом районе уточняется характер и структура рельефа. Исследовательские работы будут проводиться до 14 февраля.

Читайте также"Не смогут заходить в порты – поймут цену своей наглости": Киев ждет ответа мира на блокаду РФ морейУказывается, что подобные действия связаны с тем, что Россия по причине проведения своих военных маневров, в нарушение международного законодательства, заблокировала морской район в исключительной экономической зоне украинского государства.

"Эти работы производятся в связи с незаконным закрытием морского района для проведения военных учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины", - отметили в ведомстве.

Также в Мининфраструктуры подчеркнули, что из-за опасности совершения судоходства к морским портам Одесского залива, торговым судам лучше использовать морской коридор в районе Днестровской банки. Коридор находится между западной границей района учений России и юго-восточным краем Днестровской банки.

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Напомним, ранее в России заявили об отказе закрывать районы Азовского моря, однако блокирование районов в Черном море остается в силе.

Блокада Россией судоходства в Черном и Азовском морях

Россия сделала заявление о проведении военных учений в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. В Морской охране Государственной пограничной службы Украины сообщили, что россияне заблокировали проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

Российские военные маневры существенно осложнили проход судов в порты Украины, так как доступной для их движения остается только полоса территориальных вод украинского государства.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко обнародовал карту с зонами, которые Россия перекрыла для торговых судов. Таких инцидентов не было с момента оккупации АР Крым и начала российско-украинского конфликта весной 2014 года. В Госпогранслужбе подтвердили достоверность данных карты.

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с перекрытием торговых путей. В Киеве заявили, что блокада судоходства может негативно повлиять на работу украинских портов. Украинское государство намерено консультироваться по данному вопросу со странами Черноморского региона.

В Военно-морских силах Украины объявили о том, что блокада Россией Черного и Азовского морей – угроза украинскому суверенитету. Военные заявили о готовности к отражению агрессивных действий и реакции на провокации противника.

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