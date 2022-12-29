РФ запустила дроны-камикадзе: Ким назвал направление атаки

Атака вражескими БПЛА началась в ходе ракетного удара по Украине.

РФ запускает по Украине иранские дроны Shahed-136 / Фото УНИАН, AFUStratCom

Иранские дроны-камикадзе Shahed запустили российские террористы по Украине в четверг утром, 29 декабря.

Отметим, что атака вражескими БПЛА началась в ходе ракетного удара по Украине. Информацию об атаке РФ иранскими дронами распространил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его данным, дроны-камикадзе россияне запустили с северного направления.

"С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится - запустили с севера еще мопеды. Ну-ну", - написал он.

Ракетный удар РФ

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.

Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.

На данный момент РФ готова ударить 16 ракетами Калибр.

Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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