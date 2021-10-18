"Родные отправились отдыхать, а женщину оставили с COVID": полный самолет украинцев застрял в Египте

Самолет авиакомпании SkyUp / SkyUp

15 октября пассажиры рейса SkyUp PQ8502, который должен был лететь из Хургады в Киев, пожаловались на задержку в 4 часа.

Как оказалось, полностью забитому самолету пришлось забирать дополнительную пассажирку – женщину с положительным ПЦР-тестом, которая прилетела на том же самолете из Запорожья. Авиакомпания совместно с партнерами начала внутреннее расследование, ведь документы при регистрации проверяла служба хендлинга.

Как рассказал в Twitter Eric Hurtmann, самолет должен был вылетать из Египта в 14:25. Перед этим рейс привез украинских туристов из Запорожья.

Мужчина рассказал, что все ждали вылета, поскольку 100% мест уже было заполнено. Однако рейс не отправлялся.

"Сначала бортпроводница говорила, что у одного из пассажиров проблемы с документами, поэтому ждут якобы его. После этого говорили, будто у пассажира есть проблемы со страховкой", - пишет мужчина.

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Он отмечает, что в это никто не верил, потому что все пассажиры уже были на борту.

"В конце концов, главная бортпроводница объяснила ситуацию. По ее словам, на самолете из Запорожья, прибыла женщина с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. В украинском аэропорту ее с ним пропустили, однако в Египте на территорию терминала пассажирку не пускали. К слову, семья женщины в тот момент уже поехала в гостиницу", - пишет мужчина.

В Египте работники аэропорта поставили ультиматум командиру экипажа – "самолет не взлетит пока эту женщину не заберут в Украину".

"Командир признает, что протоколов как действовать в такой ситуации у них нет… Человек уже не на территории Украины (вышла из самолета), но еще не на территории Египта, она где-то в воздухе и это проблемы авиакомпании",– говорит пассажир.

Далее, по словам мужчины, командир предложил создать в хвосте самолета безопасную зону из шести мест. Заклеить ее пленкой, а пассажирку одеть в спецкостюм. Однако места для этого уже не было.

"Пассажиры делятся на два лагеря: одни за то, чтобы забрать ее, вторые за то, чтобы оставить среди пустыни", – добавил мужчина.

Командир предложил взять детей и освободить 6 мест. На это согласились только 2 семьи. Поэтому авиакомпания предложила 4 пассажирам остаться еще на сутки в одном из отелей за счет компании.

Поэтому места освободили, а инфицированную женщину посадили на борт.

Мужчина пожаловался, что пока решали ситуацию, за бортом уже стемнело. Долгое время у людей не было воды. Лишь потом ее раздал экипаж. Еда не предусмотрена, потому что рейс короткий. Кроме того, в салоне было очень жарко.

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Как пишет 24 канал, в компании SkyUp отметили, что всем пассажирам пришлют индивидуальный промокод со скидкой на следующий рейс.

"Для авиакомпании, как и для наших пассажиров, ситуация на рейсе PQ8502, которая вызвала задержку, была неожиданной. Мы ценим, что пассажиры отнеслись к обстоятельствам с пониманием, и вышлем всем индивидуальный промокод со скидкой на следующий рейс", – пояснили в SkyUp.

Как ранее сообщал Главред, в Италии скончалась украинская заробитчанка. Женщина умерла перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино в Неаполе. Ей было 60 лет.