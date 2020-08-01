Огонь на поражение и взрыв: новые детали ликвидации Скрипника

Романа Скрипника ликвидировал сотрудник КОРДа / pl.npu.gov.ua

По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, у заложника было всего три секунды до взрыва гранаты ликвидированного в Полтавской области Романа Скрипника.

Как рассказал он в Facebook, у сотрудников спецподразделения КОРД не было никаких других вариантов, кроме мгновенной ликвидации Скрипника.

"Иначе на месте происшествия погиб бы и злоумышленник, и сотрудник полиции. Поэтому, в этих печальных реалиях, наши правоохранители действовали абсолютно правомерно, полностью правильно и оправдано", - заключил Шкиряк.

Как рассказал источник издания Strana.ua в полиции, Скрипник скрываясь предусмотрительно не звонил по телефону, так как знал, что по локации его найдут.

"Но у полиции была уже информация, что в Зеньковском районе у него есть друзья, которые ему помогут. Поэтому данный район начали отрабатывать особенно усиленно", - сообщил он.

Читайте также"Это смешно": эксперт разнес версию полиции о бегстве полтавского террористаОтмечается, что около часу ночи полицейские, находясь около АЗС, заметили мужчину, который по внешним признакам был похож на Скрипника. При попытке сотрудников полиции его остановить для проверки, человек побежал в направлении территории одного из предприятий.

"Сотрудник полиции Гума побежал за ним и потребовал от него остановится, на что последний вытащил гранату РГД-5, из которой вытащил чеку, после чего, пригрозив взорвать ее, захватив полицейского Гуму как заложника с требованием отпустить его и прекратить дальнейшее преследование. Захваченный полицейский связался с начальством и объяснил ситуацию.

В свою очередь, начальство дало команду, подтянули КОРД – спецподразделение уже было к тому времени неподалеку. Скрипника застрелил сотрудник КОРДа – была команда открывать огонь на поражение. Операция была рискованной, так как сотрудник полиции мог пострадать от взрыва гранаты. Но эта граната была с малым радиусом поражения. И заложник успел вовремя отскочить до того как прогремел взрыв", - добавил источник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что спустя 8 дней поисков правоохранители нашли и ликвидировали Скрипника, который 23 июля захватил в заложники полицейского.

В Нацполиции заявили о том, что Скрипника застрелил снайпер, когда его действия начали угрожать жизни полицейских.