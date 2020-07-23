Дело сбежавшего полтавского террориста: появились новые детали

Полиция продолжает поиск Романа Скрипника, захватившего заложника / pl.npu.gov.ua

Для задержания злоумышленника, который взял в Полтаве заложника и после скрылся в лесопосадке, работает оперативный штаб в составе сотрудников Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст.348, ст.349, ч.1 ст.263 УК Украины).

По словам пресс-офицера Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Романа Гришина, для поисков злоумышленника привлечены бойцы Нацгвардии и средства воздушной поддержки.

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По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Напомним, в Полтаве в четверг утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

Читайте такжеСпецоперация в Полтаве продолжается: что с заложником и куда делся СкрипникПосле переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.