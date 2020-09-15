Roshen купила Дворец культуры в Киеве для концертов

Roshen купила пустующий Дворец культуры / Фото: Google maps

В Киеве корпорация Roshen приобрела за 66,37 миллиона гривен столичный Дворец культуры С.П.Королева, который будут перестраивать и намерены создать многофункциональный концертный зал на 1200 мест, способный конкурировать с ведущими мировыми сценами.

Как сообщает пресс-служба компании, здание имеет площадь 5727,2 кв.м. и находится по адресу улица Василенко, 15а.

"В качестве места расположения нового концертного зала рассматривалось несколько участков, каждый из которых имела свои плюсы и минусы. Оптимальным местом для нового концертного зала стал, выставлен на продажу через SETAM, Дворец культуры С.П.Королева ", - говорится в сообщении.

В Roshen подчеркивают, что в Киеве отсутствует современный концертный зал международного уровня, поэтому планируют создать крупнейший и современный. Все существующие концертные площадки в столице, отметили в корпорации, "физически и морально устарели".

Презентацию проекта специалисты компании представят в ближайшее время. В ней будет озвучена подробно вся информация о новом концертном зале мирового уровня.

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