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Россия будет вынуждена сдать Запорожье и Херсонщину: эксперт назвал причину

22 августа 2022, 16:18

"Шага доброй воли" от России ждать осталось недолго, уверен Юрий Шулипа.

ВСУ, оккупанты
ВСУ, оккупанты / скриншот, УНИАН

О поражении России можно будет говорить, если ВСУ уничтожат минимум 50 тысяч человек. Сейчас, судя по официальным цифрам, мы к этому приближаемся.

В интервью Главреду директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа пояснил, что в широкомасштабной фазе российской агрессии критическое число безвозвратных потерь живой силы составляет 50 тысяч кадровых российских военнослужащих.

"Конечно, это не означает военно-стратегическую победу Украины, но России нечем будет удерживать фронты. То есть у Путина должен посыпаться фронт, что позволит силам обороны Украины перейти к полноценному контрнаступлению", пояснил эксперт.

Шулипа отметил, что за этим может последовать "шаг доброй воли" от России.

"Как они могут ответить? Тем же, чем отвечали после того, как потерпели поражение под Киевом и ушли с территории Киевской, Черниговской, Сумской, частично Харьковской областей и с острова Змеиный. То есть, по всей видимости, они могут также попытаться скрыть свое тактическое поражение, в том числе, после освобождения Херсонской и Запорожской областей неким актом "доброй воли", - подытожил эксперт.

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.

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