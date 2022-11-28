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Россия готовит новую ракетную атаку: Зеленский срочно созвал заседание Ставки

28 ноября 2022, 17:05

Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента Украины

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает Офис президента, на нем заслушали информацию о планах врага на ближайшую перспективу и обсудили защиту энергетической системы от возможных российских атак.

"Главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки о планах врага на ближайшую перспективу.

Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника. Кроме того, на заседании было рассмотрено ход восстановления энергетической системы и ее защита от вероятных российских атак.

"Отдельно было обсуждено обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "пунктов несокрушимости" в стране", - добавили напоследок.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее сделал заявление о том, что Украина может поучаствовать в переговорах с Россией. Однако диалог должен базироваться на территориальной целостности украинского государства в рамках границ на 1991 год. Для этого Москва должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, дескать, больше не собирается свергать власть в Украине. По его словам, мол, "спецоперация" таких целей якобы "не преследует".

Глава Пентагоны Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ продолжат одерживать победы на поле боя, Путин может снова угрожать Киеву применением ядерного оружия. По мнению Остина, если Москву не остановить, другие мировые автократы будут пытаться заполучить ядерные вооружения.

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