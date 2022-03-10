Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине - The Guardian

Кремль распространяет фейки, чтобы применить в Украине химоружие / Reuters

Москва возможно готовит себе почву в виде запуска дезинформационной кампании для того, чтобы применить химическое оружие на территории Украины, как это было во время войны в Сирии.

Как пишет The Guardian, обеспокоенность США и Великобритании возникла отчасти после того, как в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России есть документы, свидетельствующие о том, что США якобы поддерживали программу биологического оружия в Украине, связанную с чумой, холерой и сибирской язвой. Вашингтон и Киев опровергли эти обвинения.

Абсурдное заявление Захаровой повторил и официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам жителей, покинувших Золочев, "националисты" учат их как правильно действовать при химической атаке. Все это свидетельствует о подготовке провокации с использованием ядовитых веществ для обвинения России якобы в применении химического оружия", – сказал Конашенков.

Для западных стран-союзниц Украины это похоже на очевидную подготовку очередного теракта с использованием биооружия.

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"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, чтобы Россия, возможно, не применила химическое или биологическое оружие в Украине или организовала операцию под ложным флагом с его использованием", — написала в Twitter представительница Белого дома Джен Псаки.

"У России есть послужной список обвинений Запада в тех самых нарушениях, которые совершает сама Россия. Все это очевидная уловка России, чтобы попытаться оправдать свое дальнейшее преднамеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину", - добавила она.

Отметим, за последние две недели официальные лица США и Британии неоднократно предупреждали о возможном применении Россией особо смертоносного оружия, такого как термобарические вакуумные бомбы, которые наносят серьезные повреждения человеческим телам из-за разрывных взрывов.

Москва уже продемонстрировала, что ее циничность и жестокость невозможно недооценивать после того, как оккупанты обстреляли спальные районы Харькова, Ахтырки, Ирпеня, детскую больницу в Мариуполе.

Обстрел оккупантами Мариуполя

Оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3. Корпус больницы полностью уничтожен.

Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

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