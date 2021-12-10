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Россия отвергла три варианта обмена пленными: Арестович назвал причину

10 декабря 2021, 07:19

В Кремле хотят, чтобы Украина отдала РФ задержанных преступников без осуждения украинским судом, а это запрещено украинским законодательством.

Арестович
Арестович объяснил, почему РФ блокирует обмен пленными / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Кремль в очередной раз отверг разные форматы обмена удерживаемыми лицами, и рассказал, какие требования озвучивает Россия в рамках Минских переговоров.

"Мы предложили в очередной раз обменять взаимно удерживаемых в связи с конфликтом лиц. Три варианта мы предложили: 13, 24 и почти 60 человек. Также все отвергнуто. Главный аргумент российской стороны состоит в том, что они требуют от нас процессуального очищения. Это не юридический термин", — сказал Арестович в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.

Советник главы ОП объяснил, почему РФ блокирует обмен пленными. В частности, Москва хочет, чтобы президент помиловал лиц, которых Украина должна отдать РФ, без осуждения нашим судом. А это запрещено украинским законодательством.

"Процедура выглядит так: сначала они взаимодействуют с украинскими судами, например, как бывшие бойцы Беркута. После того, как они получают приговор суда, их может помиловать президент. До этого мы не можем сделать — и мы постоянно объясняем это российской стороне", — отметил Арестович.

Как сообщал Главред, ранее Алексей Арестович заявлял, что российская сторона в трехсторонней контактной группе подает фейковых лиц в список на обмен пленными. Из 90 человек, которые были в списке, только 16 человек смогла установить Служба безопасности Украины. Арестович добавил, что Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных пленных.

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