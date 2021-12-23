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Россия перебросила новые силы: в ВСУ раскрыли число войск РФ на границе Украины

23 декабря 2021, 17:05
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РФ перебросила 52 батальонно технические группы на границу Украины.

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Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Reuters

Военнослужащие ВСУ полностью поддерживают решение о возобновлении режима прекращения огня, достигнутое во время заседания ТКГ 22 декабря. В то же время, в случае угрозы жизни украинским защитникам или гражданскому населению, военнослужащие ВСУ могут открывать ответный огонь.

Об этом во время брифинга сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, комментируя вопросы относительно возобновления режима тишины на Донбассе и возможности открывать ответный огонь на провокации врага, сообщает Укринформ.

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они отстаивают свою Родину, защищают мирных жителей. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они делали. Но обращаю внимание: мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, он позволит предотвратить те потери, которые могут быть", - сказал он.

На уточняющий вопрос, смогут ли украинские военнослужащие открывать ответный огонь на обстрел незаконными вооруженными формированиями, главнокомандующий заверил: "Им никто стрелять в ответ и не запрещал. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении".

Число войск РФ на границе Украины

Вдоль государственной границы Украины осуществляют движение около 52 батальонных технических групп РФ, заявил Залужный. Весной этого года таких групп армии РФ на границе Украины насчитывалось около 62, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Да и вообще они могут увеличить их до 150. Потому наша задача как военных: мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный.

По его словам, за последнюю неделю произошло незначительное увеличение количества войск РФ в Крыму.

"Мы насчитали где-то порядка 1500-1800 человек", - отметил он.

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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