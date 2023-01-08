"Больше площади Британии": Россия превратила Украину в крупнейшее в мире минное поле - Шмыгаль

Шмыгаль также отметил необходимость сохранения санкций против России и помощи Украине.

Денис Шмыгаль / УНИАН, скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

В интервью южнокорейскому агентству Yonhap премьер сказал, что полномасштабное вторжение РФ привело к образованию в Украине крупнейшего в мире минного поля площадью 250 тысяч квадратных километров.

"Сейчас это крупнейшее минное поле в мире, что не только усложняет людям поездки, но и влечет за собой серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из основных отраслей экономики Украины", – отметил Шмигаль.

250 тысяч квадратных километров - это больше не только площади Корейского полуострова (около 221 000 км²), но и площади Лаоса или Румынии (около 238 000 км²) и Великобритании (около 244 000).

Шмыгаль также отметил необходимость сохранения санкций против России и помощи Украине.

"Я хорошо понимаю, что Южная Корея объединяет усилия с Украиной и идет в том же направлении. Я также глубоко благодарен за большую гуманитарную помощь, которую вы оказали", - подытожил украинский премьер.

При этом в издании отмечают, что правительство Южной Кореи выделило Украине 100 миллионов долларов помощи.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

А Сергей Лавров позже совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

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