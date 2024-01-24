Россия пытается выйти из позиционной войны: названа главная проблема оккупантов

Несмотря на системные проблемы, армия РФ доказала свою способность достигать незначительных тактических успехов во время интенсивных наступательных действий.

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ВСУ наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, МО РФ

Российские оккупанты испытывают серьезные трудности на поле боя из-за украинских беспилотников и пытаются компенсировать удары дронов ВСУ, чтобы выйти из позиционной войны. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как пишет ISW, 23 января российский военный блогер заявил, что войскам РФ нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но что российские войска не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий, поскольку украинские войска наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона. По его словам, ВСУ наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.

Также военный блогер сообщил, что украинские силы нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин с помощью беспилотников, не позволяя российским войскам даже достичь украинских передовых оборонительных рубежей.

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Россиянин пожаловался, что единственным решением российских войск до сих пор была атака 10-20 пехотинцев с бронетехникой, которая поддерживала их на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Связанный с Кремлем военный блогер сообщил, что украинский технологический прогресс затруднил российским войскам концентрацию нескольких дивизий в отдельном географическом районе без того, чтобы украинские войска не обнаружили концентрацию этих сил.

Военный блогер подчеркнул, что российским войскам необходимо как получить косвенное огневое преимущество над украинскими войсками, так и модернизировать российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. По его словам, российские войска на передовой должны иметь возможность быстрой связи, чтобы минимизировать время между обнаружением и поражением цели.

Как отмечают аналитики, пока нет никаких признаков того, что российское военное командование существенно улучшило любую из этих выявленных проблем на оперативном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одной или нескольких зонах театра военных действий.

Однако, несмотря на эти системные проблемы, недавно российские войска доказали свою способность достигать незначительных тактических успехов во время интенсивных наступательных действий под Купянском Харьковской области и Авдеевкой Донецкой области.

Наступление РФ

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой сообщалось, что российские оккупационные войска готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области в районе Купянска".

Российская оккупационная армия сможет активно наступать на фронте до конца марта 2024 года. Такое мнение озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, насколько вероятно, что Россия осуществит новую попытку пойти на Киев и состоится ли наступление с белорусской территории.

Американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники писал о том, что если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев.

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