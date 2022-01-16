Россия стоит за атакой на сайты органов власти Украины - Минцифры

Российские хакеры атаковали Украину, заявили в Минцифры / IBTimes UK

За кибератакой на сайты органов государственной власти Украины стоит РФ, заявили в Министерстве цифровой трансформации.

Россия хочет снизить доверие граждан Украины к власти недостоверной информацией об уязвимости украинской критической информационной инфраструктуры и "сливе" персональных данных украинцев, говорится в сообщении на сайте Минцифры.

"Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти. На сегодня можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве… Последняя кибератака – одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года", - уточнили в ведомстве.

"Ее цель – не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", - добавили в Минцифры.

Что с персональными данными украинцев

В ведомстве напомнили, что информационный ресурс Дия не хранит персональные данные украинцев. "Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить персональные данные являются аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - говорится в сообщении.

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"Поле боя за безопасность и само существование нашего государства лежит в нескольких плоскостях — военной, дипломатической, исторической, а теперь еще и цифровой. Поэтому украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", - резюмировали в Минцифры.

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Мощная кибератака на госсайты

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт Дия.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке.

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