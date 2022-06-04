Россия ударила ракетами по Одессе и Сумщине: есть пострадавшие и разрушения

Россия ударила ракетами по Одессе и Сумщине / скриншот

Утром в субботу, 4 июня, армия РФ совершила новые ракетные атаки по Одесской и Сумской областях.

Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что оккупанты запустили крылатую ракету из самолета.

В частности, самолеты стратегической российской авиации совершили пуск Х-59. В результате атаки поражена территория сельскохозяйственного предприятия и складские помещения. Там возник пожар, но его оперативно ликвидировали спасатели.

"Предварительно, двое пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа", – уточнил Братчук.

Взрывы на Сумщине

Как сообщил глава ОВА области Дмитрий Живицкий, после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет.

"Четыре взрыва на территории Сумского района. Жертв среди гражданского населения нет. Разрушения уточняются", - сообщил Живицкий.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что Украина может атаковать группировки российских войск на территории оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что рано утром в четверг, 2 июня, в Николаеве прогремел ряд сильных взрывов. Взрывы были слышны в разных районах города.

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