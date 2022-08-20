Россия в невыгодном положении: эксперт рассказал, есть ли у РФ выход из войны в Украине

Россия не может вести затяжную войну в Украине / Коллаж УНИАН, Reuters

На сегодня у России нет ни одного варианта выхода из войны в Украине, кроме капитуляции. Об этом в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, Россия на данный момент не может реализовать сценарий затяжной войны.

"Она не может такую войну поддерживать - более того, тогда именно Россия будет находиться в невыгодном положении. Она сегодня не может снабжать свои войска ракетным оружием. Ей не хватает танков и, чтобы выйти из ситуации, она снимает с консервации Т-62 1965 года. Она уже не использует старые советские ракеты Х-22, которые ранее полностью заменяли Х-101, Х-55 и крылатые ракеты "Калибр", когда они стали дефицитными. То есть у нее заканчивается уже и некоторое советское оружие. Россия не имеет и человеческого ресурса, чтобы обеспечивать компенсацию своих потерь в Украине. Поэтому, если говорить рационально, для нее нет другого выхода, кроме как признать капитуляцию", - говорит Коваленко.

И добавляет, что Россия никогда не вела себя рационально. По его словам, даже полномасштабное вторжение в Украину было нелогичным, потому что того количества сил, которые к 23 февраля были сконцентрированы у украинских границ, не хватало даже для оккупации и содержания тех территорий, которые они планировали захватить.

"Поэтому я не исключаю, что она будет до последнего имитировать свою способность удерживать захваченные территории Украины, но, так или иначе, время от времени, она будет вынуждена демонстрировать "жесты доброй воли", - считает Коваленко.

В частности, объясняет эксперт, Россия вскоре может начать отступление в районе Изюма, а также северном и северо-восточное направлении от Харькова.

"Я не исключаю, что именно там в ближайшее время мы сможем наблюдать, после освобождения правобережной части Херсонской области, некоторое смещение фронта и увеличения не только "серой зоны", но и контролируемых Украиной территорий. Также я не исключаю Запорожское и Донецкое направления - в некоторых локациях у РФ уже достаточно слабая оборона, поэтому ВСУ могут использовать этот ресурс для осуществления контрнаступления" - отметил Коваленко, уточнив, что дальнейшие действия РФ будут зависеть от ситуации.

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