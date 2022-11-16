УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины - ISW

16 ноября 2022, 08:37

15 ноября оккупанты осуществили крупнейшую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны.

Ракета
Армия РФ истощает свои запасы высокоточных систем вооружения / Фото УНИАН, pixabay.com

Аналитики Института изучения войны предполагают, что страна-агрессор Россия будет вынуждена замедлить темпы обстрелов критически важной инфраструктуры Украины.

Как говорится в отчете ISW, 15 ноября оккупанты осуществили крупнейшую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны и, вероятно, использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия.

В целом, армия РФ истощает свои запасы высокоточных систем вооружения и скорее всего будет вынуждена замедлить темпы обстрелов.

Также отмечается, что Кремль подготовил массированную ракетную кампанию до того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Большой двадцатки (G20) и представил свое мирное предложение.

"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", - пояснили в ISW.

В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", - подытожили в ISW.

Выступление Зеленского на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну России.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Зеленский также опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Отметим, что в течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский саммит G20 новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:37

Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины - ISW

08:28

Пока Тарзан не видит: Королёва показала, как развлекается в бане с молодым парнемВидео

07:47

"Это совсем смешно": Фейгин рассказал, как Путин принимал решение оставить ХерсонВидео

07:45

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

07:42

Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты по Польше из России

Реклама
07:23

Украину накроет мокрый снег и мороз: синоптики объявили I уровень опасности и назвали датуВидео

07:09

Польша вероятно применит статью 4 устава НАТО из-за удара ракеты: что это значит

07:05

Что сделать, чтобы не замерзали замки зимой: два" золотых " правила

06:33

Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши - CNN

06:20

Механизм на будущее: почему Украине рано ждать репараций от Россиимнение

06:00

Международный день студента: история, традиции и поздравления

05:37

Убийцы чувств и отношений: астролог рассказал, из-за чего могут разлюбить разные знаки зодиакаВидео

05:10

День работников радио: теплые поздравления для тех, кто стоит по эту и ту сторону камеры

03:08

"Перебор даже для нее": Мадонна в одном корсете прикрыла срам крошечной сумочкой

02:50

Военный эксперт объяснил секрет успехов ВСУ при освобождении ХерсонаВидео

02:20

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды

02:07

Россия повышает ставки, или Как Путин может развалить НАТОмнение

01:36

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

00:51

Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачуВидео

00:50

"Никакой реакции не будет": Арестович заявил, что НАТО простит России инцидент с обстрелом Польши

Реклама
00:11

"Мы готовы защищать НАТО": Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО

00:02

РФ намеренно ударила ракетами по Польше, атака была спланированной - ПодолякВидео

15 ноября, вторник
23:50

Россия доигралась: зачем Путин провоцирует НАТОмнение

23:19

Ракетный удар по Польше: в России пытаются отвертеться от ответственности и рассказывают "сказки"Видео

22:52

Нанесен серьезный удар: Украина приостановила прокачку нефти в направлении ВенгрииВидео

22:40

"Надо поставить на место террориста": Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по ПольшеВидео

22:30

Гороскоп на завтра 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

21:42

Трюдо опозорил Лаврова на саммите G20 и назвал его заявления по Украине "полным мусором"Видео

21:38

РФ ударила ракетами по Польше: два человека погибло

21:21

"Приезжай хоть на денек": Алла Пугачева в цветах заманивает Максима Галкина домой - комик ответил

20:44

Атаман TikTok-боевиков Кадыров побредил по поводу переговоров РФ и УкраиныВидео

20:37

700 гривен за одну поездку: после ракетной атаки цены на такси в Киеве взвинтилиВидео

20:07

Россия выпустила более 90 ракет по Украине: без света находятся более 7 млн абонентов - ТимошенкоВидео

19:56

Быть Викторией Бекхэм: "шикарная перчинка" раскрыла секрет своей идеальной фигуры

19:32

Выгнали с позором: Лавров спешно убежал с саммита G20 во время ракетного террора по УкраинеВидео

19:20

Украина одержала очень важную победу в ООН, которая уже напрягла россиянмнение

19:04

Обломки сбитых ракет рухнули в двух районах Киева: новые подробности атакиВидео

18:58

"Дым пёр, пламя пошло": супруги рассказали подробности ракетного удара по их дому в КиевеВидео

18:50

Королева абсурда Волочкова рассказала про роман с "запрещенным" Джимом Керри 20 лет назад

18:18

Самая массовая ракетная атака России на Украину: Зеленский резко отреагировалВидео

Реклама
18:05

Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со столаВидео

17:59

Ситуация стала критической: в Офисе президента сообщили о последствиях массированного удараВидео

17:53

Летела над Киевской областью: в Сети показали, как силы ПВО сбивали российскую ракетуВидео

17:29

Массовый пуск ракет по Украине - реакция недоимперии на выступление Зеленскогомнение

17:26

Массовый ракетный удар по Украине: во всех городах страны срочно отключают светВидео

17:15

Дайте достаточно оружия и мы закроем проблему самимнение

16:52

Графики больше не действуют: в Киеве вводят экстренные отключения света

16:51

Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "конченым": "Брошу в морду!"Видео

16:47

Россия атаковала ракетами всю Украину: все, что известно о массированном обстрелеВидео

16:26

Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять