Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины - ISW

Армия РФ истощает свои запасы высокоточных систем вооружения / Фото УНИАН, pixabay.com

Аналитики Института изучения войны предполагают, что страна-агрессор Россия будет вынуждена замедлить темпы обстрелов критически важной инфраструктуры Украины.

Как говорится в отчете ISW, 15 ноября оккупанты осуществили крупнейшую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны и, вероятно, использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия.

В целом, армия РФ истощает свои запасы высокоточных систем вооружения и скорее всего будет вынуждена замедлить темпы обстрелов.

Также отмечается, что Кремль подготовил массированную ракетную кампанию до того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Большой двадцатки (G20) и представил свое мирное предложение.

"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", - пояснили в ISW.

В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.

Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.

В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.

"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", - подытожили в ISW.

Выступление Зеленского на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки призвал прекратить разрушительную войну России.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Зеленский также опубликовал расширенный список условий окончания войны:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Отметим, что в течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию. Он поблагодарил их за то, что они ясно дали понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

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