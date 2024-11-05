Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие и раненые - детали

Масштабы разрушений устанавливаются.

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Удар РФ по Запорожью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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РФ ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье

6 человек погибли, 9 - ранены

Армия страны-агрессора России нанесла удар по Запорожью. Оккупанты попали по объекту инфраструктуры города. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

По предварительной информации, в результате российской атаки получили ранения два человека.

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"Масштабы разрушений устанавливаются", - отметил он.

Кроме того, Федоров призвал жителей региона не пренебрегать правилами безопасности.

В 11:09 Федоров сообщил, что в результате атаки РФ шесть человек погибли и девять ранены.

"На месте попадания произошел пожар - такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь", - добавил он.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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Напомним, как сообщал Главред, рано утром 5 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Боевая работа по отражению воздушной атаки происходила в Оболонском районе города.

В ночь на 4 ноября Киев также оказался под атакой российских дронов. Тогда Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага.

Кроме того, представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что российские оккупанты начали применять новую тактику ударов "Шахедами" по Киеву, направляя беспилотники на очень низкой высоте.

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