Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют

Оккупанты предлагают пенсионерам деньги за отказ от украинского гражданства.

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На ТОТ оккупанты подкупают пенсионеров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На оккупированных территориях, оккупанты предлагают 10 тысяч рублей, что примерно равно 3 тысячам гривен, украинским пенсионерам за отказ от украинского гражданства. Об этом сообщил Центр национального сопротивления в субботу, 18 ноября.

Отмечается, что российские оккупанты уже несколько месяцев не выплачивают украинцам на оккупированных территориях социальных выплат. В связи с финансовыми трудностями людей, а особенно пенсионеров, россияне придумали новую "схему", чтобы заставить их отказаться от украинского гражданства и все же взять российский паспорт.

Согласно информации, россияне предлагают пенсионерам "социальную помощь" в размере 10 тысяч рублей за переоформление пенсии в соответствии с российскими нормами, в том числе, получение российского гражданства.

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"Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта," - сообщили в ЦНС.

Таким образом, оккупанты создают все условия, чтобы население на временно оккупированных территориях было полностью зависимым от оккупационных администраций и "подачек" Кремля.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, ранее украинцы на временно оккупированных территориях активно препятствовали планам РФ по проведению "референдумов". Попытки оккупантов включить эти земли в свой состав были провальными из-за сопротивления местных и функционированием действительной власти, которая работала на сохранение территориальной целостности Украины.

Также на оккупированных территориях Украины, российские оккупанты внедряют систему видеонаблюдения на дорогах в попытке сдержать активность украинского подполья. Эти меры обеспечения безопасности являются попыткой противостоять действиям партизан, которые активно помогают Украине в усилиях освобождения своих территорий.

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