УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют

Руслана Заклинская
18 ноября 2023, 16:51
Оккупанты предлагают пенсионерам деньги за отказ от украинского гражданства.
Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют
На ТОТ оккупанты подкупают пенсионеров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На оккупированных территориях, оккупанты предлагают 10 тысяч рублей, что примерно равно 3 тысячам гривен, украинским пенсионерам за отказ от украинского гражданства. Об этом сообщил Центр национального сопротивления в субботу, 18 ноября.

Отмечается, что российские оккупанты уже несколько месяцев не выплачивают украинцам на оккупированных территориях социальных выплат. В связи с финансовыми трудностями людей, а особенно пенсионеров, россияне придумали новую "схему", чтобы заставить их отказаться от украинского гражданства и все же взять российский паспорт.

Согласно информации, россияне предлагают пенсионерам "социальную помощь" в размере 10 тысяч рублей за переоформление пенсии в соответствии с российскими нормами, в том числе, получение российского гражданства.

видео дня

"Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта," - сообщили в ЦНС.

Таким образом, оккупанты создают все условия, чтобы население на временно оккупированных территориях было полностью зависимым от оккупационных администраций и "подачек" Кремля.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, ранее украинцы на временно оккупированных территориях активно препятствовали планам РФ по проведению "референдумов". Попытки оккупантов включить эти земли в свой состав были провальными из-за сопротивления местных и функционированием действительной власти, которая работала на сохранение территориальной целостности Украины.

Также на оккупированных территориях Украины, российские оккупанты внедряют систему видеонаблюдения на дорогах в попытке сдержать активность украинского подполья. Эти меры обеспечения безопасности являются попыткой противостоять действиям партизан, которые активно помогают Украине в усилиях освобождения своих территорий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
соцвыплаты оккупация пенсионеры оккупированные территории россияне
Реклама

Главное за день

Радары засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

Радары засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

17:15 Украина
РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

15:52 Украина
Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

14:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:15

Радары засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

17:11

11 минут тренировки для идеального результата: как быстро похудеть в домашних условияхВидео

17:09

Его вывести нереально, но вам удастся: лайфхаки по уничтожению плюща, которые работают

17:07

Какой чай нужно выпить 19 ноября, чтобы быть здоровым всю зиму: приметы дня

16:51

Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
16:10

Празднуем теперь в другой день: когда в Украине отмечают день Святого Николая

16:09

Три месяца с последнего обмена: Россия заморозила передачу пленных

15:56

Известный режиссер рассказал, как живет в Америке его дочь от путинистки Егоровой

15:52

РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

Реклама
15:25

На концерте мировой знаменитости умерла молодая девушка

15:01

В Украине будут назначать пенсии иначе: как ужесточат требования

15:00

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе

14:55

Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

14:44

У предателей Медведчука и Марченко будет пополнение в семье

14:41

ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой: генерал рассказал о ситуации на фронте

14:11

Пышно зацветет точно к Рождеству: чем нужно подкормить декабрист в ноябре

14:02

Карта воздушных тревог онлайн: проверь есть ли тревога в области сейчас

13:57

Тысячи фур и месячная очередь: поляки устроили "ад" на границе с Украиной

13:57

Телеведущая Наталья Островская стала мамой и показала фото малыша

13:44

РФ готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку: оккупанты попытаются окружить город

Реклама
13:41

Сладкая, сочная и просто мечта: 3 правила, как выбрать хурму

12:59

Раде предлагают разрешить призывать в армию по согласию: кого это коснется

12:55

Кто кому родственник после свадьбы: кто такие сноха и невестка и есть ли разница

12:51

Угроза мощного ракетного удара: чем и когда РФ готова бить по Украине

12:47

"РФ - мировое зло, а ее жители - умственно отсталые": группу Би-2 требуют признать спонсорами терроризма за правду

12:41

Сложный ребус для гениев: нужно за 1 мин угадать слово, спрятанное на картинке

12:32

Гороскоп на завтра 19 ноября 2023: Близнецам - раздражение, Скорпиону - трудности с деньгами

12:24

"Ты станешь звездой": Потап спел дифирамбы новой подопечной, которая прилегла на него

12:04

Тамара Гверцители впервые высказалась о войне

11:46

ВСУ остановили россиян под Авдеевкой: у РФ тяжелые потери – британская разведка

11:45

США - в шаге от начала Третьей мировой войны, которую могут проиграть — Foreign Policy

11:40

"Враг подбирается к объектам энергетики": в ВСУ прокомментировали мощную ночную атаку

11:05

Лунный календарь 19 ноября 2023: один из наилучших периодов для работы и бизнеса

11:02

Бывшая солистка ВиаГры раскрыла, что думает Константин Меладзе о войнеВидео

10:44

"Самолеты не изменят ход войны": министр обороны Эстонии сказал, какое оружие нужно ВСУ

10:31

Бои за Херсонщину: ВСУ контролируют 10 кв. км на левом берегу Днепра - ISW

10:02

Какой праздник завтра 19 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Возле берегов Украины подорвался балкер с зерном – Reuters

09:24

Ночная атака дронов: на Одесчине - "прилет" в объект энергетической инфраструктуры

08:53

Оккупанты смогли продвинуться на 2 направлениях: в ISW описали ситуацию на фронте

Реклама
08:40

Конгресс США сможет принять новую помощь для Украины в середине декабря – Bloomberg

08:10

Результат визита украинской делегации в СШАмнение

07:41

Ночью РФ дронами атаковала Украину: что известно о последствиях

06:10

Авдеевка. Два важных моментамнение

05:47

Гороскоп на декабрь 2023: когда у Раков начнут исполняться желанияВидео

04:00

"Дьявольский" знак: почему глаза кошек светятся в темноте

03:40

Как кофе влияет на кожу: почему не стоит верить 3-м популярным мифам

02:48

Забудьте о желтых пятнах под мышками: как избавиться от следов на белой одежде без усилий

01:30

Зачем сыпать соль в колодец: вы просто упадете, узнав неожиданный ответ

17 ноября, пятница
22:59

Результат удивит любого: зачем пить теплую воду с утра

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять