"Мощное сопротивление": в Минобороны назвали причины, которые не дают Путину провести "референдум"

Путину не удается провести референдум на временно оккупированных территориях / Коллаж Reuters

Россия не может провести "референдумы" о присоединении временно оккупированных территорий Украины в состав РФ. "Властям" мешают местные жители. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

В Минобороны называют две причины: мощное сопротивление и работа настоящей власти.

"На сегодняшний день им это не удается по двум причинам. Потому что местное население оказывает мощное сопротивление. Во-вторых, органы государственной власти Украины, которые по закону уполномочены совершать такие действия, также делают свою работу, результаты которой вы видите в невозможности (РФ - Главред) пока провести эти "референдумы", - сказала Анна Маляр.

Она сразу добавила, что Россия не отказывается от своих планов и все же намеренна провести "референдумы".

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Напомним, ранее секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что кремлевская верхушка не будет нуждаться в проведении "референдума" на временно оккупированных территориях, а попросту будет менять коллаборантов на русских чиновников.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о том, что оккупанты взяли город, определили его "столицей" Запорожской области и теперь готовят "референдум". Сами жители города отказываются поддерживать преступные планы страны-агрессора.

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