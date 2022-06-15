Данилов рассказал, почему РФ больше не нужны "референдумы" в захваченных районах

Алексей Данилов и Владимир Путин / Коллаж фото УНИАН

Кремлевская верхушка не будет нуждаться в проведении "референдумов" на временно оккупированных территориях, а попросту будет менять коллаборантов на русских чиновников. Об этом заявил секретарь РНБО Алексей Данилов в рамках единого телевизионного марафона.

"Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а будут просто россиян назначать на должности", ‒ говорит она.

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Напомним, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал позором Будапештский меморандум 1994 года и крайне удивился тем, что дипломаты, которые когда-то его подписали, вновь хотят поучаствовать в мирных переговорах между Украиной и Россией.

"Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все это опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года я бы на их месте перестал появляться на глаза нашему обществу. А они имеют наглость продолжать предлагать свои услуги", – сказал секретарь Совбеза.

До того Алексей Данилов рассказал, что вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

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