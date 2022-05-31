"Нельзя успокаиваться": для победы украинцам многое предстоит сделать - Данилов

Для победы украинцам многое предстоит сделать - Данилов / УНИАН и ua.depositphotos.com

Война между Украиной и Россией еще будет продолжаться, и украинцам для победы многое предстоит сделать. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Я считаю, те люди, которые говорили, что война очень быстро закончится, что мы уже победили, что в апреле будем праздновать, — говорили опасную вещь. К большому сожалению, война еще будет продолжаться, и нам для победы многое предстоит сделать", — сказал он.

По словам Данилова, украинские войска сейчас в тяжелом положении на Донбассе.

"Идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание РФ по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", — подытожил он.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что вариант с переносом войны на территорию страны-агрессора, Российской Федерации, безусловно существует, но для него должны совпасть множество факторов.

"Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", ‒ говорит Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО заверил, что украинская армия ни у кого не будет спрашивать советов и рекомендаций по поводу того, как правильно защищать Украину.

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