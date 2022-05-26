Будут работать по 5 областям: Данилов раскрыл планы армии РФ в случае захвата Луганщины

Если Россия захватит Луганщину, она пойдет дальше на юго-восток - Данилов / Коллаж Reuters, УНИАН

Если оккупационная армия России сумеет захватить Луганскую область, она попытается взять под контроль другие регионы Украины. Среди них Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что если российские оккупанты захватят Луганщину, то они будут работать в направлении территорий, которые они уже смогли частично захватить.

Читайте такжеЖданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов"Они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областями", - предполагает Данилов.

Также он подчеркнул, что война является сложным процессом. Предположения, согласно которым к войне можно подготовиться, являются ошибочными.

Война России против Украины

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российской армией на Донбассе. В американском Институте изучения войны заявили, что захватчики намерены создать для ВСУ оперативное окружение в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной и вокруг Авдеевки.

26 мая войска России обстреляли Харьков. Пострадали люди. Есть погибшие. Харьковский градоначальник Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стянула войска на Донбасс, и попытается выйти на административные границы региона. Как полагает чиновник, у оккупантов еще много оружия. Украину ждут тяжелые несколько недель.

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