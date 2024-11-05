Россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины - BILD

Враг пытается продвинуться на запад от Селидово.

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Оккупанты уже за 21 километр от Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы:

РФ в 21 километре от Днепропетровской области

Враг оккупировал Григорьевку

Российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой области, постепенно приближаясь к границе с Днепропетровской областью. Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке на своей странице в X (Twitter).

По его данным, россияне находятся уже в 21 километре от Днепропетровщины. Враг пытается продвигаться на запад от города Селидово. Оккупанты атакуют село Петровка и уже захватили Григорьевку.

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"К западу от Селидово, 21 км до Днепровской области", - написал он.

Оккупанты уже за 21 километр от Днепропетровской области / фото: X (Twitter)/Julian Röpcke

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что расстояние до Днепропетровской области уже стало "маркером ситуации на фронте".

"Когда я написал о расстоянии фронта до Днепропетровской области, то некоторые люди в Днепре начали снова собирать "тревожные чемоданы" и звонить родственникам, которые находятся на фронте, чтобы узнать что там происходит. Люди забывают о войне, очень быстро забывают, информация, которая есть в открытом пространстве не очень кого-то смущает до момента пока ты ее не разжуешь и не положишь в рот", - написал он.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, французский OSINT-аналитик Клемент Молин в сети Х сообщал, что украинские военные готовятся к наступлению на Днепропетровскую область. По его словам, ВСУ уже якобы начали строить укрепления за Покровском в Донецкой области.

Впоследствии сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главред подчеркнул, что создание оборонительных укреплений - это не просто расходы, а вклад в безопасность области, города и страны в целом.

Недавно немецкий аналитик Юлиан Рьопке оценил опасения того, что бои могут в будущем сместиться в Днепропетровскую область. Он отметил, что Днепропетровская область - желаемая линия фронта для российских военных для любых переговоров о прекращении боевых действий.

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