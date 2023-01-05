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Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - Свитан

5 января 2023, 10:48
Прорывных масштабных действий россияне выполнить не могут, уверен военный эксперт Роман Свитан.
Владимир Путин, Роман Свитан
Владимир Путин, Роман Свитан / сайт Кремля, скрин

У России хватит ресурсов на то, чтобы около десяти лет вести определенные боевые действия вдоль украинской границы или вдоль той границы фронта, которая сложится к середине-концу весны 2023 года.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду отметил, что и живая сила, и средства поражения у РФ, в принципе, в достаточном количестве (боеприпасы, артиллерия и некоторая другая техника).

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Прорывных масштабных действий россияне выполнить не могут, но беспокоящие действия они вполне могут осуществлять не только до 2024 года, но и в течение еще десятка лет", - отметил эксперт.

Свитан подчеркнул, что для РФ выгодно затягивать войну.

"Российская верхушка также будет заинтересована в затягивании войны до 2024 года, так как Путину нужно переизбраться или в рабочем режиме перезагрузить систему политической власти в России", - подытожил Свитан.

Напомним, ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин изменил тактику ведения войны против Украины. Он готовит мобилизованных оккупантов к новому крупному наступлению, а тем временем из-за недостатка высокоточных ракет пытается истощить украинцев атаками дронами-камикадзе и старыми ракетами.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Роман Свитан
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