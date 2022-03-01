Российские оккупанты массово сдаются в плен - Генштаб ВСУ / Фото Reuters

Мощная оборона украинских военнослужащих стремительными темпами снижает моральный дух российских оккупантов. Об этом сообщают представители Генерального штаба ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Генеральный штаб ВСУ озвучил суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 1 марта по состоянию на 6:00:

личный состав – 5710;

пленных – 200;

самолеты – 29;

вертолеты – 29;

танки – 198;

боевые бронированные машины – 846;

артиллерийские системы – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗВ – 24;

цистерны – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2А;

автомобильная техника – 305.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о поддержке инициативы Международного IT-сообщества по сохранению жизней украинцев.

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По его словам, деньги для обеспечения этой инициативы собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", – Заявил Резников.

Он также добавил, что каждый, кто откажется быть оккупантом – приблизит мир. Однако для тех, кто изберет путь захватчика – помилования не будет.