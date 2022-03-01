Российские оккупанты массово сдаются в плен - Генштаб ВСУ

"Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями", — говорится в официальном сообщении Генерального штаба.
Мощная оборона украинских военнослужащих стремительными темпами снижает моральный дух российских оккупантов. Об этом сообщают представители Генерального штаба ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Генеральный штаб ВСУ озвучил суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 1 марта по состоянию на 6:00:
- личный состав – 5710;
- пленных – 200;
- самолеты – 29;
- вертолеты – 29;
- танки – 198;
- боевые бронированные машины – 846;
- артиллерийские системы – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗВ – 24;
- цистерны – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2А;
- автомобильная техника – 305.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о поддержке инициативы Международного IT-сообщества по сохранению жизней украинцев.
По его словам, деньги для обеспечения этой инициативы собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.
"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", – Заявил Резников.
Он также добавил, что каждый, кто откажется быть оккупантом – приблизит мир. Однако для тех, кто изберет путь захватчика – помилования не будет.