Российские оккупанты вышли из Энергодара

Энергодар снова под контролем Украины / Коллаж Главреда

Российские войска вышли из Энергодара. В городе снова восстановлен контроль всех органов власти, мэр на месте.

"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромен. Люди показывают свою продержавную позицию. В Энергодаре тоже все нормально. "Орки" из города вышли", - сказал губернатор Александр Старух.

В Запорожской ОГА добавили, что минувшей ночью российские военные ограбили захваченные регионы.

"Ночь провели страшную, там разграбили все, просто армия гопников. То за телефон убили в Бердянске, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно. Возобновленная работа, есть определенные потребности. Сейчас будем пытаться сделать гумконвой и доставить горючее в Энергодар. Главное – это обеспечить функционирование быстрых, ГСЧС, то, что нужно для нормальной работы", - сказано в сообщении Запорожской ОГА.

Ранее Главред сообщал, что мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал видеообращение к гражданам. В видео он рассказывал о нынешней ситуации в городе, который сейчас находится под контролем оккупантов. Несмотря на риторику городского головы и призывы не провоцировать российских военных, можно предположить, что мэра города могли захватить захватчики.

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