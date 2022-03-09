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Российские оккупанты захватили спасательное судно и ведут его в Севастополь

9 марта 2022, 15:58

Гражданское спасательное судно Сапфир находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины.

Сапфир

Российские оккупанты захватили гражданское спасательное судно Сапфир и транспортируют его в порт оккупированного Севастополя.

Как сообщает ГУР со ссылкой на информацию, полученную от капитана судна, которому предоставили возможность связаться с Администрацией морских портов Украины, на борту находятся вооруженные "зеленые человечки". Также на судно прибыл российский капитан, который взял на себя управление судном.

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения морских действий.Требуем немедленно освободить спасательное судно Сапфир и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего флота", - сказано в обращении Одесского координационно-спасательного центра к российским военным кораблям.

Отметим, гражданское спасательное судно Сапфир находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Оно патрулирует открытое море и спасает суда, попавшие в опасность.

Напомним, ранее сегодня Подоляк заявил, что в ОП не знали точной даты вторжения России в Украину, однако власти готовились к войне.

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