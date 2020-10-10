Российский оппозиционер озвучил главную мотивацию Путина

Что движет Путиным на посту президента / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев высказал мнение, что коварными планами президента РФ Владимира Путина движет меркантильная мотивация, однако немаловажным фактором является его стремление войти в историю.

"Главная мотивация Путина "по жизни" – денежная, меркантильная. Но в то же время у него есть определенные амбиции, связанные с тем, как он войдет в историю. А он очень хочет войти в историю как человек, который повернул вспять распад Советского Союза", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Пономарева, в данном контексте хорошим примером может послужить Крым, поскольку аннексия украинского полуострова спровоцировала всплеск популярности Путина внутри России.

Впрочем, отметил российский оппозиционер, позиции главы Кремля ослабевают и новым эффективным ртолчком могла стать Беларусь.

"Беларусь могла бы быть очень существенным продвижением к этой цели. А, кроме того, это был бы очень красивый способ остаться у власти. Да, Путин легализовал возможность остаться на очередной (шестой) президентский срок, но это как-то некрасиво. Это – запасной вариант. А вот если бы удалось реализовать сценарий объединения России и Беларуси, это было бы красиво. Поэтому Путин и будет двигаться в этом направлении", - подытожил собеседник.

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