Российский оппозиционер озвучил главную мотивацию Путина

Собеседник предположил, что движет "по жизни" главой Кремля.
Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев высказал мнение, что коварными планами президента РФ Владимира Путина движет меркантильная мотивация, однако немаловажным фактором является его стремление войти в историю.
"Главная мотивация Путина "по жизни" – денежная, меркантильная. Но в то же время у него есть определенные амбиции, связанные с тем, как он войдет в историю. А он очень хочет войти в историю как человек, который повернул вспять распад Советского Союза", - сказал он во время чата в Главреде.
По словам Пономарева, в данном контексте хорошим примером может послужить Крым, поскольку аннексия украинского полуострова спровоцировала всплеск популярности Путина внутри России.
Впрочем, отметил российский оппозиционер, позиции главы Кремля ослабевают и новым эффективным ртолчком могла стать Беларусь.
"Беларусь могла бы быть очень существенным продвижением к этой цели. А, кроме того, это был бы очень красивый способ остаться у власти. Да, Путин легализовал возможность остаться на очередной (шестой) президентский срок, но это как-то некрасиво. Это – запасной вариант. А вот если бы удалось реализовать сценарий объединения России и Беларуси, это было бы красиво. Поэтому Путин и будет двигаться в этом направлении", - подытожил собеседник.
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Распад России: прогнозы экспертов
Риск развала Российской Федерации действительно существует, полагает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса. Однако подобный сценарий невыгоден Украине.
Директор аналитического центра Третий сектор – политолог Андрей Золотарев, считает, что сейчас возможность развала РФ является абсолютно гипотетической. При этом для украинского государства это был бы если не апокалиптический, то очень тяжелый сценарий.
Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко спрогнозировал вероятность распада Российской Федерации. Он заводно проанализировал, что это даст Украине.
Напомним, эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам". Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.
Перед этим российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.