Российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на украинских летчиков/ скриншот

Российского пилота Александра Красноярцева, который бомбил жилые кварталы Чернигова на своем истребителе Су-34, обменяли на украинских военнопленных.

В обмен на Красноярцева в Украину удалось вернуть пятерых летчиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, обмен военнопленными произошел еще около 4-5 месяцев назад. Буданов отметил, что благодаря состоявшемуся обмену в Украину с российского плена удалось вернуть пятерых пилотов.

"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", – заявил Буданов.

Напомним, 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировки жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб, а пилота Красноярцева украинские силы взяли в плен.

Красноярцев – один из опытных путинских оккупантов, который за свои зверства против мирного населения в Сирии был удостоен наград и даже приема с местным диктатором Башаром Асадом.

23 апреля СБУ при согласовании прокуратуры сообщила о подозрении Красноярцеву по статье о нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (статья 438 часть 2 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.

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