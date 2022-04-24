Сбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненного

пленный русский пилот-оккупант Александр Красноярцев / ВСУ

Российскому пилоту Александру Красноярцеву, который бомбил жилые кварталы Чернигова на своем истребителе Су-34, объявлено о подозрении, ему грозит пожизненное заключение. Документ опубликован на официальном интернет-портале Офиса генпрокурора.

5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировки жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб, а пилота Красноярцева украинские силы взяли в плен.

Красноярцев – один из опытных путинских оккупантов, который за свои зверства против мирного населения в Сирии был удостоен наград и даже приема с местным диктатором Башаром Асадом.

23 апреля СБУ при согласовании прокуратуры сообщила о подозрении Красноярцеву по статье о нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (статья 438 часть 2 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.

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Напомним, ранее Летчик сбитого над Харьковской областью новейшего истребителя российских оккупантов Су-35С успел катапультироваться, а также прошел более десяти километров в попытке скрыться, но был задержан.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.

"Летчик пытался скрыться, и ушел от места падения самолета более чем на 10 километров. Однако подразделения 24-й бригады, батальона НГУ имени Кульчицкого, местной теробороны и 81-й бригады организовали масштабные поиски, в результате расчет зенитчиков 81-й бригады задержал преступника", – уточнил Бутусов.