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15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете

4 апреля 2022, 10:51

Журналист назвал звание и имя российского военнопленного – майор Сергей Ермалов.

летчик-оккупант Сергей Ермалов / Facebook Ю.Бутусова

Летчик сбитого над Харьковской областью новейшего истребителя российских оккупантов Су-35С успел катапультировался, а также прошел более десяти километров в попытке скрыться, но был задержан. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, самолет – из состава 159-го истребительного авиационного полка ВКС РФ (военная часть 45121, гарнизон Бесовец, Чална-1, Республика Карелия).

"Летчик пытался скрыться, и ушел от места падения самолета более чем на 10 километров. Однако подразделения 24-й бригады, батальона НГУ имени Кульчицкого, местной теробороны и 81-й бригады организовали масштабные поиски, в результате расчет зенитчиков 81-й бригады задержал преступника", – уточнил Бутусов.

По его словам, оккупант уже признался в том, что неоднократно бомбил города. Успел совершить 40 вылетов в Сирии и 15 – в Украине (два – на поиск средств ПВО).

"В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО, и в определенном смысле задачу выполнил: нашел, что хотел", – подытожил Бутусов.

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Напомним, ранее украинские десантники в пятницу, 1 апреля, уничтожили на Харьковщине два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. При этом ликвидировать такие воздушные цели впервые удалось выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Об этом сообщало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Автор: Егор Бунин
viber
оккупация Юрий Бутусов новости Украины
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