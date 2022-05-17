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Ротаций не будет: российские офицеры готовят солдат к смерти

17 мая 2022, 14:40

Российские офицеры прямо говорят солдатам о том, что Кремль не планирует проводить ротации на фронте, так что им придется стоять до конца.

Офицеры РФ признались солдатам, что ротаций не будет / фото УНИАН, Reuters

Российские офицеры начали говорить солдатам правду о том, что Кремль не намерен проводить никаких ротаций, поэтому им придется воевать до конца. То есть шансов на спасение у них почти нет. Об этом заявили украинские спецслужбы, сообщает 24 канал.

Почти в каждой батальонно-тактической группе россиян ходили слухи, что на самом деле ротаций не будет. Однако еще до 15 мая никто из офицеров не подтверждал эти слова.

С начала полномасштабной войны "отдохнуть" смогли только те, кто участвовал в нападении на Киевщину, Черниговщину и Сумщину. Однако отдых был коротким, ведь оккупантов сразу отправили воевать на Донбасс и Харьковщину.

Все резервы, которые якобы должны заменить воюющих российских оккупантов, сразу же бросали в бой, чтобы удержать захваченные позиции.

В Херсонской области командование взводов и рот прямо сообщило кадровым солдатам РФ, что они будут находиться на украинской территории до конца, без ротаций и шансов выжить.

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Следует отметить, что у России нет большого количества человеческих резервов даже несмотря на скрытую мобилизацию. Там уверены, что проведение ротаций может привести к падению всего фронта.

Такое отношение со стороны командования разозлило многих оккупантов. Они уже задумываются о том, чтобы сдаться в плен ВСУ или убить собственное командование.

С каждым днем ​​от российских офицеров и ФСБшников все чаще звучат отказы участвовать в войне.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве выступил с речью, в которой заявил о том, что странам организации якобы угрожает опасность от Запада. Мол, "отсидеться ни у кого не получится". Он призвал государства-участники организации "выступить единым фронтом" против Запада.

Бывший высокопоставленный силовик Беларуси, генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил, что организация Договора о коллективной безопасности, лидером которой является РФ, не намерена участвовать в войне России против Украины.

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