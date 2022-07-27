"Рука не дрогнет": Данилов пригрозил РФ деколонизацией и не исключил ответных ударов

Данилов предрек деколонизацию России / Коллаж Генштаб ВСУ, УНИАН

Война в Украине завершится деколонизацией территории страны-оккупанта, говорится в заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова во время сегодняшнего телемарафона.

"Она (Россия, - ред.) лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена", - уверен он.

Секретарь СНБО также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.

Также Данилов не исключил то, что ВСУ могут нанести удары по объектам в РФ, откуда откуда осуществляются обстрелы нашей территории.

"Если будет нужно (нанести удары по территории РФ - ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что надо подписать, чтобы те объекты (откуда осуществляются обстрелы - ред.), о которых вы говорите, были уничтожены. А заявления президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы нашей территории.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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