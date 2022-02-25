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Руководство Украины сбегать не собирается, а потери РФ будут только увеличиваться - Подоляк

25 февраля 2022, 19:44
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Советник главы ОП рассказал об обстановке в стране, а президент Украины опубликовал подтверждение того, что власти не бросают страну.

Руководство Украины находится в Киеве / Скриншот

Российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и осуществляют перегруппировку сил, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге в Офисе Главы государства.

Главное из его выступления:

  • Контроль над значительной частью территории, по которой пришлись непосредственные удары РФ, сохранен.
  • Учитывая соотношение военных сил Украины и России – мы держимся очень эффективно.
  • Ключевая задача Москвы – сдавить Киев и основные города востока и юга Украины. И тактика, которую избрала Россия – она уже частично террористическая: когда обстреливаются жилые кварталы, даже детские сады.
  • У России две цели: уничтожить политическое руководство страны, тем самым усугубив панические настроения в стране – и на этом фоне создать временную администрацию.
  • Самая сложная ситуация у нас на сегодня в Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны – где идут достаточно тяжелые бои.
  • Сегодня днем мы получили информацию о гибели более 1000 военнослужащих страны-агрессора… И потери со стороны России будут только увеличиваться.
  • Президент и Главнокомандующий армии Украины Владимир Зеленский и руководство страны на месте и продолжают эффективно руководить страной.

То, что руководство Украины сбегать никуда не собирается, подтвердил и Владимир Зеленский, который записал видеоподтверждение.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла поселок Ворзель в Бучанском районе неподалеку от Киева. Во время обстрела оккупанты попали в детдом, в котором находились 50 детей.

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Ранее сообщалось, что в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты обстреляли детский сад. Есть пострадавшие, в том числе и дети.

Кроме этого, жителей района Оболонь в Киеве призвали не покидать своих домов и не выходить на улицу из-за возможного приближения боевых действий. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".

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