Руководство Украины сбегать не собирается, а потери РФ будут только увеличиваться - Подоляк

Советник главы ОП рассказал об обстановке в стране, а президент Украины опубликовал подтверждение того, что власти не бросают страну.
Российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и осуществляют перегруппировку сил, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на брифинге в Офисе Главы государства.
Главное из его выступления:
- Контроль над значительной частью территории, по которой пришлись непосредственные удары РФ, сохранен.
- Учитывая соотношение военных сил Украины и России – мы держимся очень эффективно.
- Ключевая задача Москвы – сдавить Киев и основные города востока и юга Украины. И тактика, которую избрала Россия – она уже частично террористическая: когда обстреливаются жилые кварталы, даже детские сады.
- У России две цели: уничтожить политическое руководство страны, тем самым усугубив панические настроения в стране – и на этом фоне создать временную администрацию.
- Самая сложная ситуация у нас на сегодня в Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны – где идут достаточно тяжелые бои.
- Сегодня днем мы получили информацию о гибели более 1000 военнослужащих страны-агрессора… И потери со стороны России будут только увеличиваться.
- Президент и Главнокомандующий армии Украины Владимир Зеленский и руководство страны на месте и продолжают эффективно руководить страной.
То, что руководство Украины сбегать никуда не собирается, подтвердил и Владимир Зеленский, который записал видеоподтверждение.
Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла поселок Ворзель в Бучанском районе неподалеку от Киева. Во время обстрела оккупанты попали в детдом, в котором находились 50 детей.
Ранее сообщалось, что в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты обстреляли детский сад. Есть пострадавшие, в том числе и дети.
Кроме этого, жителей района Оболонь в Киеве призвали не покидать своих домов и не выходить на улицу из-за возможного приближения боевых действий. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".
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