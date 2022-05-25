"Руку парализовало, а семью убили оккупанты": мэр Львова рассказал жуткую историю юной Вероники

10-летняя Вероника / коллаж Facebook А. Садового / УНИАН

Во Львове медики лечат 10-летнюю Веронику из Донецкой области от тяжелого ранения, которая она получила после обстрелов оккупантов (а вся семья ее оказалась убита). Об этом на своей странице в Facebook написал львовский мэр Андрей Садовый.

"Дом девочки в Донецкой области обстреляли из танка. Российские оккупанты прицельно били в подвал, где прятались люди. Живой из-под завалов достали только Веронику. Вся ее семья погибла. Взрослые накрыли девочку собой, чтобы спасти. Но обломок снаряда попал ей в голову. Из-за этого парализовало руку. Сейчас Вероника лечится в нашей детской больнице. Во Львове ей сделали первую операцию и спасли глаз. Но обломок до сих пор остается в голове – удалить его пока невозможно. К девочке возвращается память, она снова учится ходить и улыбаться", ‒ написал градоначальник.

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Напомним, ранее во Львове спасли 15-летню Лизу Чернышенко – жительницы Попасной (Луганская область), которая с огнестрельными ранениями ног вела автомобиль, чтобы спасти раненых незнакомых людей

У девочки, чисто в силу возраста, не могло быть водительских прав. Но она умела управлять авто. И потом везти раненых вызвалась сама. По заминированной дороге нужно было проехать около 30 километров.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказала Лиза.

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