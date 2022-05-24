Русские обманом через мобильные игры заставляют украинских детей собирать разведданные - СБУ / ua.depositphotos.com

Российские спецслужбы используют украинских детей для сбора разведывательной информации о расположении стратегических объектов. Об этом в очередном видеообращении рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, оккупанты используют одно из популярных игровых мобильных приложений, по правилам которого необходимо искать по городу коробки с виртуальными призами, которые потом можно обменять на электронные деньги.

"Во время прохождения маршрута дети производят фотофиксацию местности, в том числе объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения. При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России IT-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ", — говорит Дехтяренко.

По его словам, на Кировоградщине были задержаны два подростка, которые фотографировали для данного приложения блокпосты, элеваторы, а также транспортные пути на территории региона с привязкой к местности.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали брата одиозного пророссийского политика и бывшего нардепа Олега Царева. По данным украинской спецслужбы, брат Царева пытался организовать диверсии в Днепропетровской области.

После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы Днепропетровской ОГА.

В ходе обысков жилища брата Царева правоохранители обнаружили в схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорт гражданина России.

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