"Рядом жили мобилизованные и чеченцы": оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в Запорожской области

Оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в Запорожской области / РИА Мелитополь

В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время указанная улица Почтовая окружена военными РФ.

По данным издания "РИА Мелитополь", утром тела погибших обнаружила мать Александра.

"Соседи слышали выстрелы, но боялись выйти. Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и придирались к женщине", — отмечает издание.

Ранее в Купянском районе Харьковской области были обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов.

Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.

Также сообщалось, что в селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто.

В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других.

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