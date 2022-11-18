УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Рядом жили мобилизованные и чеченцы": оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в Запорожской области

18 ноября 2022, 16:27

Мужчину, женщину и их двоих детей расстреляли прямо у них дома, узнали журналисты.

Погибшая семья
Оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в Запорожской области / РИА Мелитополь

В Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Трагедия произошла в ночь на 18 ноября.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время указанная улица Почтовая окружена военными РФ.

По данным издания "РИА Мелитополь", утром тела погибших обнаружила мать Александра.

"Соседи слышали выстрелы, но боялись выйти. Есть информация, что рядом с семьей недавно заселились мобилизованные из "ДНР" с чеченцами и придирались к женщине", — отмечает издание.

Ранее в Купянском районе Харьковской области были обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов.

Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.

Также сообщалось, что в селе Стрелече Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто.

В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600 находящихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Запорожья
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:27

"Рядом жили мобилизованные и чеченцы": оккупанты расстреляли семью с двумя детьми в Запорожской области

16:18

"Будем противостоять еще 15 лет": эксперт высказал предположение относительно сроков завершения войны

16:12

Киев может полностью остаться без света: власти готовятся к самому тяжелому сценариюВидео

15:53

"Это уже в силу возраста": Успенская утерла нос ДолинойВидео

15:47

Подкаст о tech-индустрии от Favbet Tech запускает второй сезон

Реклама
15:40

Немного потрусило: в Украине случилось землетрясениеВидео

15:32

Нетрезвая Лолита засветила свои прелести перед публикойВидео

15:30

"Переговоры могут начаться в ближайшее время": Макрон заявил о необходимости договаривать с ПутинымВидео

15:19

Бывшая, но единственная: как выглядит жена Дмитрия Нагиева в 56 лет

15:15

"Несчастный случай": Дуда сделал неожиданное заявление о падении ракеты в ПольшеВидео

15:15

Как нужно включать электроприборы после долгого отсутствия света: энергетики ДТЭК дали советыВидео

14:56

Как вы держите телефон в руках: простой тест расскажет о вашем характереВидео

14:38

"Это устроит Китай, Индию, Турцию и Францию": генерал рассказал, в каком случае свергнут ПутинаВидео

14:30

Jerry Heil посвятила песню украинским бойцам и Залужному: трек разрывает Сеть

14:26

Снежная буря налетит моментально: синоптики назвали дату мощной холодрыги в УкраинеВидео

14:16

На Луганщине российская бомба убила 4-летнюю девочку и ее родителей

14:06

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

13:49

"Компромиссы не принесут мира, а приумножат жертвы": Подоляк пояснил, чем опасны уступки РФВидео

13:27

Будут умолять Запад: у Путина все никак не успокоятся относительно мирных переговоров с УкраинойВидео

13:21

"Северный поток" взорвали - следствие

Реклама
13:17

Тина Кароль растрогала фанатов встречей с сиротами-беженцами из КраматорскаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам – смена партнера, а Девам – нервы

12:36

Кондратюк выложил в Сеть фото и показал как Дорофеева и MamaRika выглядели в юностиВидео

12:35

"Риск есть": эксперт рассказал, замерзнет ли Украина после российских обстрелов газовой инфраструктурыВидео

12:14

Генерал Маломуж спрогнозировал, когда в Кремле Путина бросят на произвол судьбыВидео

12:14

"В мире может начаться новая война": астролог дала неутешительный прогноз на ближайшие годыВидео

11:44

"Готовимся к худшему": в "Укрэнерго" предупредили, что будет с выключением светаВидео

11:34

"Полетят на Москву": Жданов объяснил, почему поставки ракет ATACMS до сих пор под вопросом

11:03

День сержанта ВСУ: открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

10:57

Свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше – экспертВидео

10:37

ВСУ сбили в небе над Киевом крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки - СМИВидео

10:35

"Путин не успокоится, пока не завоюет Киев": в ISW указали на главную опасность переговоров с РФВидео

10:09

Готовятся к прорыву ВСУ: армия РФ строит укрепления на 60 км вглубь фронта – разведка БританииВидео

09:50

Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

09:43

"Невозможно сдержать слез": Светлана Лобода откровенно рассказала о разлуке с любимымВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

09:25

"Запад использует легкое принуждение": Арестович пояснил, возможны ли переговоры с РФ

09:00

Пострадавший в плену морпех передал собранные ему 3 млн грн детям погибших защитников МариуполяВидео

08:48

Как французы формируют имидж жертвы для Армении

08:45

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

Реклама
08:37

Не только Путин: российских военных преступников - десятки тысячмнение

08:18

"Показали себя, как трусы и червяки": Анатолич обрушился на артистов в РФ, поддержавших войнуВидео

08:00

"А где вторая ракета?": Арестович объяснил, почему все молчат о загадочном моменте в обстреле ПольшиВидео

08:00

Без света, газа и тепла будут целые регионы: Олег Попенко - о ракетных ударах РФ

07:38

ВСУ имеют шансы сорвать усилия врагов по обороне на Херсонщине – ISWВидео

07:26

Россия еще не готова к миру в Украине – БоррельВидео

07:20

Черная пятница в Украине – когда начинаются распродажи 2022

07:15

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

06:58

Итоги G20: авторитарные страны презирают Россию за слабостьмнение

06:25

Какие продукты нужно есть при гипертонии: меню на неделю

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять