С начала вторжения РФ в Украине погибли 32 ребенка- – Денисова

С начала вторжения РФ в Украину погибли 32 ребенка – Денисова / Радио Свобода

По состоянию на 5 марта в Украине с начала вторжения России из-за боевых действий погибли 32 ребенка.

Ранения получили еще 70 детей. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что двое детей погибли в результате 47 обстрелов гражданских объектов в Киевской области.

"Под завалами домов в пгт Бородянка Киевской области могут находиться около сотни человек, в том числе дети. Их судьба неизвестна", – написала Денисова.

Жизни троих детей забрали вражеские снаряды в селе Мархаливка Фастовского района на Киевщине.

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Также Денисова напомнила о случае на Киевщине 4 марта, когда оккупанты из танковых пулеметов расстреляли автомобиль, в котором ехали гражданские. В результате погибли два человека – 17-летняя девушка и женщина. Еще четверо человек, которые находились в авто, получили осколочные ранения – среди них девушки 17 и 7 лет.

Денисова призвала международные правозащитные организации обратить внимание на эту ситуацию и усилить давление на Россию. Также она призвала НАТО закрыть небо над Украиной.

"Российские войска продолжают цинично нарушать право детей на жизнь, которое закреплено статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины. Прошу страны-члены НАТО – закройте небо над Украиной!", – подчеркнула украинский омбудсмен.

Напомним, в ночь на 5 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по городу Ирпень Киевской области. Бомбы сбросили на частный сектор.

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