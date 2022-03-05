Под Киевом оккупанты из танка обстреляли автомобиль с беженцами

Обстрел авто / прокуратура

В пятницу, 4 марта, в Киевской области в результате обстрела гражданского автомобиля из танковых пулеметов два человека погибли, в том числе ребенок.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, еще четыре человека ранены.

По данным следствия, шесть человек ехали на автомобиле из пгт Ворзель Бучанского района Киевской области. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов с обозначением V.

По гражданскому автомобилю открыли огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, в том числе 17-летняя девушка и 7-летний ребенок.

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Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

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Напомним, оккупанты взломали ряд сайтов региональных органов власти и местного самоуправления и распространяют фейки о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Украинцев призвали не верить в такие фейки.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры. "Чего ты боишься, я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что российская армия должна уйти с украинской земли.

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