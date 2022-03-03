Ряд сайтов украинских госорганов взломали, враг распространяет фейк о капитуляции Украины

Ряд сайтов украинских госорганов взломали и распространяют фейки / СБУ

Оккупанты взломали ряд сайтов региональных органов власти и местного самоуправления и распространяют фейки о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram. Украинцев призвали не верить в такие фейки.

"Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что все украинские органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы.

Также украинцев призвали не распространять ложную информацию, которую продуцирует враг, и черпать информацию только из официальных источников.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты обустраивают в столице Украины минные ловушки. Замаскированные мины уже обнаружили на Троещине. Ловушки маскируют, делая их похожими на коробки из-под еды на заказ. При этом взрывчатое вещество сформировано в виде детской игрушки.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры. "Чего ты боишься, я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что российская армия должна уйти с украинской земли.

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