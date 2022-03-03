В Киеве захватчики устраивают минные ловушки, маскируя их под детские игрушки

Такие опасные находки уже зафиксировали на Троещине.
Российские оккупанты обустраивают в столице Украины минные ловушки.
Замаскированные мины уже обнаружили на Троещине, сообщается в Telegram-канале" Отпор".
Ловушки маскируют, делая их похожими на коробки из-под еды на заказ. При этом взрывчатое вещество сформировано в виде детской игрушки.
Такие ловушки устанавливают на асфальте или бордюрах и крепят к поверхности монтажной пеной. Сверху они могут быть также посыпаны песком.
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Кроме этого, оккупанты могут накрывать установленные мины коробками различной формы.оккупанты в разных местах могут устанавливать передатчики, по которым наводятся ракетные удары и ориентируются диверсионные группы. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины показал, как выглядят такие передатчики и призвал украинцев уничтожать их, если они их заметят.
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Автор: Алёна Воронина