В Киеве захватчики устраивают минные ловушки, маскируя их под детские игрушки

В Киеве оккупанты устраивают минные ловушки/ Telegram "Відсіч"

Российские оккупанты обустраивают в столице Украины минные ловушки.

Замаскированные мины уже обнаружили на Троещине, сообщается в Telegram-канале" Отпор".

Ловушки маскируют, делая их похожими на коробки из-под еды на заказ. При этом взрывчатое вещество сформировано в виде детской игрушки.

Такие ловушки устанавливают на асфальте или бордюрах и крепят к поверхности монтажной пеной. Сверху они могут быть также посыпаны песком.

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Кроме этого, оккупанты могут накрывать установленные мины коробками различной формы.

Ранее сообщалось, что оккупанты в разных местах могут устанавливать передатчики , по которым наводятся ракетные удары и ориентируются диверсионные группы. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины показал, как выглядят такие передатчики и призвал украинцев уничтожать их, если они их заметят.

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