"Хочет захватить всю Украину": Макрон рассказал о разговоре с Путиным

Путин заявил Макрону, что его "операция" развивается "по плану".
Французский президент Эммануэль Макрон уже третий раз переговорил с главой Кремля Владимиром Путиным, после начала вторжения РФ в Украину.
Как сообщает BFM TV, сегодняшний разговор длился 1 час 30 минут.
По словам французского лидера, Путин продолжает стоять на своих позициях и отказывается от любых "компромиссов", передает Елисейский дворец.
Макрон считает, что "худшее еще впереди", так как Путин выразил "очень большую решимость" продолжать наступление, цель которого - "взять под контроль" всю страну.
Путин заявил Макрону, что его "операция" развивается "по плану", и что она будет "усугубляться", если украинцы не примут его условиях.
"Президент Макрон ожидает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин", - заявили в Елисейском дворце.
Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".
28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.
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