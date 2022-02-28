Украинцев призвали уничтожать передатчики оккупанта и показали, как они выглядят

С помощью таких устройств российские войска корректируют ракетные удары, также за ними ориентируются диверсанты.
Оккупанты в разных местах могут устанавливать передатчики, по которым наводятся ракетные удары и ориентируются диверсионные группы.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины показал как выглядят такие передатчики, и призвал украинцев уничтожать их, если они их заметят.
"Внимание! При обнаружении – немедленное уничтожение. Это передатчики! Аппаратура наземного позиционирования на местности без привязки GPS! По ним наводятся ракетные удары и ориентируются диверсионные группы", – говорится в сообщении Центра.
столица будет бороться с мародерами по законам военного времени – их будут обезвреживать на месте без предупреждения. Он призвал жителей города информировать правоохранителей и военных о подозрительных лицах.
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Ранее о таком же решении сообщал мэр Ахтырки на Сумщине. Он отметил, что в Ахтырке за мародерство будут расстреливать на месте также поднятие цен на товары будет рассматриваться как мародерство.
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Автор: Алёна Воронина