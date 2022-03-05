Путин сравнил жителей Донбасса с бродячими собаками

скриншот с видео

Президент страны-агрессора Владимир Путин сравнил жителей Донбасса с животными.

Рассуждая о людях из ОРДЛО, он провел аналогию с бродячими собаками, которые нападают на людей, после чего их отстреливают.

"Может быть это жестко сейчас прозвучит, мне в голову пришло… у нас то в одном, то другом регионе бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть летальные случаи. А потом мы видим, как начинают травить этих животных. Убивать, расстреливать. Послушайте, люди на Донбассе не бродячие собаки", - заявил Путин.

Ранее появилась информация, что Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины другие страны, в частности государства-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

Читайте также: