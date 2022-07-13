Сама вызвалась на войну: в Украине погибла первая оккупантка из армии РФ

В Украине погибла первая оккупантка из армии РФ / v1.ru

В России заявили о ликвидации в Украине первой женщины-военнослужаще. 35-летняя Анастасия Савицкая по собственной воле отправилась убивать украинцев.

Военная преступница из Волгограда первый контракт подписала в 18 лет, пишет российский портал V1.ru.

"Погибшая стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе специальной операции", – заявил председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков.

Савицкая служила в российской армии с 18-летнего возраста. Поехать на войну она вызвалась самостоятельно.

Анастасия Савицкая / скриншот с видео

"Она с детства мечтала служить в армии, в 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было ее выбором... Росла бойкой и смелой девочкой, службу начинала в железнодорожных войсках в Волгограде, затем служила в Невинномысске", – цитируют пропагандисты слова знакомых военной преступницы, но так и не показали фото 35-летней преступницы.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российских оккупантов полковника Алексея Горобца во время удара по оккупантам на Херсонщине. Захватчика удалось опознать только по ДНК.

Напомним, украинские воины отбили штурмы российских захватчиков на нескольких направлениях фронта. Так, оккупанты пытались продвинуться вперед с боем в селе Дементиевка в Харьковской области, а также в районе семи населенных пунктов в Донецкой области.

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