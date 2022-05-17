Одна из масштабнейших ракетных атак на Львовщину: Садовый рассказал о последствиях ночного обстрела

Неизвестно, был ли Львов целью ракетного обстрела оккупантов / Фото УНИАН

В ночь на вторник, 17 мая, во Львовской области было две воздушные тревоги и две массовые волны ракетных вылетов. Это была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

"Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз", - отметил он.

Садовый добавил, что в одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла.

"И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом. Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше, предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилеты ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре", - написал Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в Telegram, что ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала Львовская железная дорога в Яворовском районе.

Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала. По предварительным данным, ракеты летели с Востока.

Как сообщал Главред, в ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали ракетами несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина.

Кроме того, утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

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